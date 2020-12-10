На заседании Правительства под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина рассмотрены вопросы охраны и воспроизводства лесных ресурсов.

Общая площадь государственного лесного фонда РК составляет 11% территории страны (более 30 млн га). Лесистость республики – 4,8%. Главой государства поставлена задача посадить в течение пяти лет 2 млрд деревьев в лесном фонде и 15 млн – в населенных пунктах. Это позволит повысить уровень лесистости и улучшить экологическую ситуацию в стране в рамках глобальной инициативы «Боннский вызов», к которой Казахстан присоединился в 2018 году.

Для обеспечения значительного прироста «зеленого» фонда РК в декабре т.г. Правительство внесет в Парламент законопроект по вопросам сохранения и рационального использования объектов растительного мира. Он направлен на регулирование отношений, а также укрепление законности и правопорядка при использовании зеленых насаждений.

Разработаны поправки в Административный и Уголовный кодексы, ужесточающие ответственность за незаконную вырубку деревьев. Одновременно планируется увеличить нормы по компенсационной посадке взамен вырубленных деревьев.

Премьер-Министр поручил министерствам экологии, сельского хозяйства, индустрии, финансов совместно с акиматами регионов в двухмесячный срок разработать Комплексный план воспроизводства лесов и лесоразведения.

Акиматам регионов дано поручение принять меры по мониторингу, инвентаризации, контролю за состоянием и использованием зеленых насаждений в населенных пунктах и государственном лесном фонде, укреплению материально-технического и кадрового оснащения лесоохранных служб.