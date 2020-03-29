В Шымкенте участники рейда за час выявили несколько фактов несоблюдения правил дезинфекции в кафе и магазинах третьего мегаполиса в условиях ЧП.

Так, в одном из кафе не было тепловизора, а работники вели торговлю без масок и перчаток. В отношении владельца заведения был составлен административный штраф и выписан штраф в размере 20 МРП.

Своим специальным рецептом решили обойтись в одном из городских магазинов одежды. Как выяснилось, в магазине не было ни тепловизоров, ни антисептиков, но было средство для обработки, изготовленное по собственному рецепту, состав которого остался в тайне. «У нас есть антисептик, тут даже 90 градусов спирта», — возразили в магазине.

По итогам рейда выявлены десятки нарушений, полицейскими Шымкента были вынесены предупреждения и выписаны штрафы.

В каждом заведении которые работают в установленные часы, должны быть тепловизоры, антисептики, обработанные дезинфицирующим средством специальные коврики у входа в помещение.

Сотрудники должны быть в масках и в перчатках.

Подобные рейды буду проходить регулярно, даже в ночное время! Среди участников рейда могут оказаться и аким города и главный полицейский Шымкента.

Среди проверенных заведений все же преобладает количество тех, что соблюдают правила установленные акиматом Шымкента.

Напомним, что в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции на территории города с 28 марта были введены ограничительные меры. В частности, ограничена работа всех объектов и организаций, точек общественного питания с 10.00 до 18.00.

В связи с ЧП на входе в каждый объект общепита должен быть установлен специальный безконтакный тонометр для контроля температуры клиентов.

В перечень объектов входят кафе, рестораны, в том числе расположенные в гостиницах и отелях, точки фастфуда, кофейни, киоски по продаже мороженого, разливных алкогольных и безалькогольных напитков и другие.

В случае несоблюдения этих и других требований санитарных норм БУДУТ ПРИНЯТЫ СТРОГИЕ МЕРЫ ВПЛОТЬ ДО ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Шуддин Саидов