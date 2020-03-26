В случае выявления больных, зараженных вирусом COVID-19, территория очага ограждается для предотвращения распространения инфекции.

Главам всех районов поручаю подготовить карантинные изоляторы на 100 человек. Об этом на еженедельном аппаратном совещании сказал аким Туркестанской области Умирзак Шукеев.

Также глава региона поручил усилить меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и быть готовым к любым ситуациям.

«Необходимо проявить большую ответственность за благополучие каждого из наших граждан и внимательно отнестись к организационным работы. Нужно быть готовым к любой ситуации, и мы должны создать все условия для борьбы с этой опасной инфекцией», — подчеркнул У.Шукеев.

Вместе с тем, в ходе совещания было отмечено, что в настоящее время с целью определения диагноза, госпитализации больных с клиникой, аналогичной коронавирусной инфекции, предусмотрены провизорные госпитали на 240 коек.

Помимо этого, все инфекционные отделения приведены в состояние готовности. Для изоляции лиц, контактировавших с больными предусмотрены обсервационные пункты на 505 мест, задействованы более 300 медицинских работников.

Кроме того, провизорные госпитали полностью обеспечены необходимым запасом медикаментов и аппаратами искусственной вентиляции легких. Во всех медицинских учреждениях медработники регулярно проходят подготовительные курсы по диагностике и лечению коронавирусной инфекции.

Пресс-служба акима Туркестанской области