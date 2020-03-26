Под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина проведено селекторное заседание Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при Президенте РК.

О санитарно-эпидемиологической ситуации в стране доложил министр здравоохранения Е. Биртанов, ужесточении ответственности за нарушение ограничительных мер – министр юстиции М. Бекетаев и генеральный прокурор Г. Нурдаулетов, обстановке в городах республиканского значения — акимы г. Нур-Султан А. Кульгинов, г. Алматы – Б. Сагинтаев, г. Шымкент – М. Айтенов, продовольственной безопасности и ценообразовании на социально-значимые продукты питания – министры торговли и интеграции Б. Султанов, сельского хозяйства – С. Омаров и другие руководители государственных органов.

Госкомиссия утвердила решение об усилении режима карантина в городах Нур-Султан и Алматы путем принятия с 00.00 час. 28 марта т.г. следующих мер:

Ограничение выхода граждан из жилища за исключением приобретения продуктов, лекарств и выхода на работу; Закрытие мест массового скопления населения (парки, скверы, пешеходные улицы, набережная, игровые площадки и др.); Поэтапное ограничение работы общественного транспорта; Установление запрета на собрания на улицах и в иных общественных местах группами более трех человек (за исключением членов семьи); Установление запрета на передвижение несовершеннолетних без сопровождения взрослых.

В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции вводится 14-дневный карантин в жилом массиве «Тәуелсіздікке 20 жыл» Абайского района города Шымкент с организацией подомового обхода.

В г. Шымкент также приостановят деятельность аэропорта, железнодорожного и автовокзалов, детских садов. Будут закрыты места массового скопления населения (парки, скверы, пешеходные улицы, игровые площадки и др.).

Работа пунктов общественного питания будет ограничена до 18.00 час. (с 18.00 до 22.00 – доставка на дом). Поэтапно будет ограничено движение общественного транспорта. Ограничение режима работы продуктовых магазинов, торговых центров, вещевых рынков и объектов сферы услуг будет осуществляться по решению акима г. Шымкент.

Глава Правительства поручил Министерству здравоохранения совместно с Министерством юстиции принять соответствующий акт по введению ограничительных мер.

Участники заседания также рассмотрели вопросы обеспечения населения социально-значимыми продуктами питания и стабильности цен на них, организации дистанционного обучения школьников после весенних каникул (с 6 апреля т.г.), а также оказания содействия гражданам РК, находящимся за рубежом и изъявившим желание вернуться на родину.