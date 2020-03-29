Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 17:55 час. 29 марта 2020 г. в Казахстане

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Зарегистрировано еще 4 случая заражения коронавирусной инфекцией в городе Нур-Султан.

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На сегодняшний день в стране подтвержден 271 случай регистрации коронавируса, из них в г. Нур-Султан – 166 случаев, г. Алматы – 67 случаев, Карагандинской области — 7 случаев, Атырауской области — 6 случаев, Акмолинской области — 6 случаев, Жамбылской области — 3 случая, г.Шымкент — 2 случая, Восточно — Казахстанской области — 2 случая, Алматинской области — 4 случая, Актюбинской области — 1 случай, Северо — Казахстанской области — 1 случай, Павлодарской области -1 случай, Мангистауской области — 1 случай, Кызылординской области — 2 случая, Западно-Казахстанской области — 2 случая.