В дежурную часть Сарыагашского РОП с заявлением обратился местный житель о том, что неизвестные лица через социальные сети предложили ему поучаствовать в онлайн-игре.

Войдя к нему в доверие путем мошенничества, аферисты пообещали мужчине удвоить сумму, если вложит 35 тысяч тенге. Затем злоумышленники попросили перевести ещё 57 тысяч тенге, а после перевода денег скрылись.

Благодаря оперативности и профессиональным навыкам, полицейские в течение трёх дней задержали подозреваемого в мошенничестве в городе Шымкенте.

Следствием установлено, что задержанным оказался безработным. Установлено, что подозреваемый открыл фейковую страничку в социальной сети Instagram, разместил рекламу об услуге по увеличению дохода, где затем путем мошенничества выманил у потерпевшего деньги.

Подозреваемый находится под подпиской.

Пресс-служба ДП Туркестанской области