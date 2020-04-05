О последних решениях Госкомиссии по ЧП на своей странице в социальной сети рассказал министр здравоохранения РК Елжан Биртанов.

«Принятые в нашей стране жесткие карантинные меры позволили снизить темпы распространения коронавирусной инфекции с 52% прироста 28-го марта до 12% за вчерашние сутки. Это позволяет нам снизить резкие нагрузки на санитарные и медицинские службы и более эффективно оказывать помощь заболевшим и контактным лицам.

Вместе с тем отмечается рост общего количества заболевших в нашей стране. Опыт других стран позволяет прогнозировать, что основной период заболеваемости придется на апрель-май, с пиком в первой половине апреля. В этот период мы прогнозируем порядка 3500 заболевших (сейчас 551).

В дальнейшем, в летние месяцы эпидемиологи ожидают спад темпов, но не полного прекращения эпидемии. Некоторые эксперты не исключают повторного сезонного подъема эпидемии осенью этого года.

Именно поэтому особую важность для нас имеет всесторонняя готовность к полноценному оказанию медицинской помощи всем нуждающимся как в период пика эпидемии, так и в долгосрочном периоде.

Для оказания этой помощи уже сейчас развернуто 3920 инфекционных коек для лечения больных коронавирусной инфекцией, а также около 7300 так называемых «провизорных» коек для пациентов с подозрением на нее. Также готовы и уже работают реанимационные отделения для приема 180 тяжелых больных, оснащенные 170 аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и 38 аппаратами экстракорпоральной мембранной оксигенации крови (ЭКМО).

Однако, с учетом такого факта, что в среднем пациенты проводят в инфекционной больнице 3-4 недели, а также возможного риска вспышек инфекции в коллективах предприятий и служб, задействованных в жизнеобеспечении населенных пунктов — медицинские работники, полиция, вооруженные силы и др, нам потребуется большее количество койко-мест и специальных больниц.

При этом очень важно, чтобы они соответствовали требованиям инфекционной безопасности: боксированные палаты, особая система вентиляции, в том числе с отрицательным давлением в реанимационных палатах, шлюзовое деление на «чистые» и «грязные» зоны и тд. Мы видели как такие быстровозводимые больницы были использованы в Китае. Мы видим какая тяжелая нагрузка идет на обычные больницы в США, Италии и других европейских странах. Многие страны вынуждены использовать неприспособленные объекты, спортивные сооружения без необходимых технологий инфекционной безопасности пациентов и медперсонала.

Именно с учетом этого, Министерство здравоохранения внесло предложение о необходимости срочного строительства как минимум трех быстро возводимых инфекционных больниц (по 200-300 мест на первом этапе) в крупных городах — Нур-Султане, Алматы и Шымкенте. Местные исполнительные органы ответственны за реализацию этих проектов.

Наши строительные компании оказывают большое содействие и поддержку в данном вопросе. Планируется в кратчайшие сроки (15-20 дней) завершить строительство. Будут использованы быстрые технологии, готовые блочно-модульные решения, современные системы инфекционной безопасности, установлено необходимое медицинское и лабораторное оборудование.

Такие меры позволят укрепить возможности нашей страны в реагировании и ликвидации не только последствий пандемии коронавируса сейчас, но и в возможных эпидемиях в последующем!

Необходимо признать, что мир оказался не готовым к таким глобальным и агрессивным вызовам. Системы здравоохранения переключились в основном на «поведенческие» хронические неинфекционные болезни (диабет, гипертония, онкология и др.). Очевидно, что надо провести определенную перенастройку системы общественного здравоохранения и быть готовым к таким ситуациям уже в ближайшем будущем!

Пользуясь случаем, хочу выразить благодарность нашему народу за понимание и поддержку нашей работы по противодействию пандемии коронавирусной инфекции. Также прошу доверять только информации из официальных источников, прислушиваться к мнению ответственных профессионалов в этой области.

Все эти чрезвычайные и срочные меры реализуются только в интересах здоровья нашего народа!

Вместе мы победим! Біз біргеміз!