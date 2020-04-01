Начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям города Шымкент полковник гражданской защиты Нурболат Дербисов на брифинге напомнил жителям города о дополнительных ограничительных мерах.



«В связи с этим в целях недопущения распространения эпидемии на территории города с 21.00 часов 31 марта акимом города введены дополнительные ограничения:

1) закрыты въездные дороги. Установлен запрет на въезд и выезд из города всех видов автотранспорта;

2) действует масочный режим — носить защитные маски обязаны все граждане.

В этой связи призываем всех находится дома, не выходить на улицу, соблюдать все санитарные и гигиенические нормы.

В целях недопущения бытовых пожаров, отравлений угарным и природным газом убедительно просим соблюдать все меры безопасности при использовании электрических и других приборов, соблюдать требования пожарной безопасности.

​​Личный состав Департамента по чрезвычайным ситуациям несет усиленный вариант несения службы. Личный состав Департамента обеспечен всеми дезинфицирующими средствами и масками.

Во всех подразделениях проведены дезинфекционные работы, в настоящее время каждые 2 часа проводится обработка помещений и оборудования.

​​Также в целях доведения до населения о введенных ограничительных мерах Департаментом организованы 2 мобильных комплекса. По определенному маршруту с помощью громкоговорителей доводятся ограничительные меры. Работа в данном направлении проводится ежедневно.

Опубликовано Панорамой Шымкентой Суббота, 28 марта 2020 г.

Кроме того организован перехват 30 республиканских и местных телеканалов и 3 радиоканалов. Через каждые 2 часа доводится информация до населения о введенных дополнительных ограничениях.

​На территории города работают 12 блок-постов, сотрудники правоохранительных органов выполняют свои обязанности.

По телефонам «101» и «112», которые работают круглосуточно, продолжают приниматься телефонные звонки от населения. По всем принимаемым сообщениям оказывается помощь.

Уважаемые земляки! Соблюдая все меры предосторожности, вы обеспечиваете безопасности себя и ваших близких! Мы ради вас находимся на службе, вы ради нас не выходите из дома! Мы вместе победим все невзгоды!

Мы вместе»!

Напомним, что на данный момент в Шымкенте выявлены 3 человека, у которых подтвержден коронавирус.