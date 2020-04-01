СМЭС Шымкента принял к производству второй иск от Тохтара Тулешова к ТОО «Дархан Group», передает NUR.KZ.

«Пивной король» Тулешов подал очередной иск в суд Шымкента. Осужденный олигарх требует отменить еще одно решение общего собрания ТОО. Разбирательство по данному делу было назначено на 30 марта.

Однако в связи с чрезвычайным положением, вызванным пандемией коронавируса, суд по делу был приостановлен. «Статья 359 Гражданского кодекса Республики Казахстан устанавливает признаки факторов непреодолимой силы, к таковым, безусловно, относится мировая пандемия. В силу подпункта 4) части 1 статьи 45 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан производство по уголовному делу приостанавливается постановлением суда в случаях действия непреодолимой силы, временно препятствующей дальнейшему производству по уголовному делу.

Принимая во внимание, что дальнейшее рассмотрение дела с участием сторон может привести к тяжким необратимым последствиям для жизни и здоровья граждан, а также в целях сохранения процессуальных сроков рассмотрения дел, суд считает необходимым, применяя аналогию закона, приостановить производство по делу до устранения (вышеуказанных) обстоятельств», — говорится в определении суда.

Напомним, ранее в СМЭС Шымкента уже начали производство по иску Тулешова к пивзаводу о признании недействительным решения общего собрания ТОО «Дархан Group». Бывший владелец собирается отсудить у компании порядка 260 миллионов тенге. Судебный процесс по данному делу также был приостановлен в связи с повсеместно введенными мерами безопасности.