Министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов сообщил, что в стране появится специальный сайт для получения пособия в 42 500 тенге, передает zakon.kz.

Мы специально для выплаты этих 42,5 тысячи тенге запускаем сайт. На этом сайте граждане будут подавать свои заявки для получения социальной выплаты, заполнять свои данные. Свои подписи они будут ставить не посредством ЭЦП, а через SMS-пароль, который придет на их сотовый номер. У кого нет компьютера или ноутбука, запустят Telegram-бот, — сказал он.

Накануне, 31 марта, в эфире государственного телевидения Касым-Жомарт Токаев выступил с заявлением. Речь шла об антикризисных мерах государства в экономике и социальной сфере в условиях ЧП. Президент сказал, что порядка 3 млн казахстанцев получат 42 500 тенге. К старому списку добавятся самозанятые и те, кто работал неофициально.