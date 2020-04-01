По факту регистрации первых случаев заболевания коронавирусной инфекцией аким Туркестанской области Умирзак Шукеев выступил с обращением к жителям региона.

На сегодняшний день количество людей, инфицированных вирусом COVID-19 в регионе, достигло 5. В обращении также говорится об усилении в области мер безопасности в связи с распространением этого вируса.

«По моему поручению в районе начаты масштабные противоэпидемические мероприятия. В первую очередь, дезинфекция очагов заражения и общественных мест. Продолжается выявление контактных лиц для их последующей изоляции и обследования. Крайне важно не допустить распространения инфекции и своевременно оказывать медицинскую помощь. В Жетысайский район направлена мобильная группа, в составе которой представители полиции, здравоохранения, соцзащиты и санэпидемиологи», — заявил У. Шукеев.

ӨМІРЗАҚ ШӨКЕЕВ АЙМАҚ ТҰРҒЫНДАРЫНА ҮНДЕУ ЖАРИЯЛАДЫКоронавирус індетін жұқтырған 5 азаматтың Түркістан облысында тіркелуіне орай облыс әкімі Өмірзақ Шөкеев өңір тұрғындарына үндеу жариялады. Үндеуде «COVID-19» вирусының таралуына байланысты облыста қауіпсіздік шаралары күшейтілгені айтылған. «Эпидемиолог мамандар тарапынан бүгін тіркелген ауру ошақтарында залалсыздандыру, байланыста болғандарды табу және оқшаулау бойынша эпидемияға қарсы іс-шаралар ұйымдастырылды. Инфекция табылған Әбдіхалық ауылы мен Жетісай қаласындағы мөлтекауданда карантин жарияланды. Жетісай ауданына дезинфекция, денсаулық сақтау, әлеуметтік қорғау саласынан арнайы мамандардан құрылған мобильді топ жасақтап, жіберілді», — деді Өмірзақ Естайұлы. Қосымша көмек ретінде медициналық жабдықтар мен көліктер дайын. Өзге аудандардан инфекционист және реанимотологтардан құралған 6 бригада Жетісайға жолданды. Облыстың Бас инфекционист дәрігері ауданда осы шараларға басшылық етеді. Керекті төсек-орындар, госпитальдар толық дайын. Облыс әкімінің тапсырмасымен, Полиция, Төтенше жағдай департаментімен, Ұлттық қауіпсіздік комитеті, прокуратура, денсаулық сақтау саласымен бірлесе отырып, шұғыл түрде карантин жарияланған елдімекендер шекарасына блок-бекеттер қойылуда. Төтенше жағдай режимін бұзған азаматтар заң аясында жауапқа тартылады. Ауданда инфекция ошағы мен қоғамдық орындарда ауқымды дезинфекция жұмыстары жүргізіледі. Індеттің таралу қаупі жоғары болғандықтан, облыс әкімі тұрғындарды төтенше жағдайға байланысты қабылданған шараларға түсіністікпен қарап, тиісті тәртіптік шараларды сақтауға, дәрігерлердің нұсқаулықтарын бұлжытпай орындауға шақырды.Вирустың таралуын болдырмау мақсатында облыс аумағында барлық азаматтар медициналық бетперде киіп жүруі керек. Дүкендер мен қоғамдық орындарда бетпердесіз жүруге тыйым салынады. Онда арнайы залалсыздандыру құралдары орнатылуы тиіс. Тұрғындар үйден тек қана азық-түлік, дәрі-дәрмек алуға немесе жұмысқа бару үшін шығуы керек. Отбасылық мерекелер мен той-жиындарды өткізуге қатаң тыйым салынады.Өмірзақ Шөкеев әлеуметтік желілерді шарлаған әртүрлі ақпараттарға сенбей, мемлекеттік органдар таратқан ресми мәліметтермен ғана танысуға шақырды. «Құрметті жерлестер! Дәл қазір бүкіл әлем қиын кезеңде тұр. Алайда, біз бұл қиын-қыстау уақыттан да бірлік пен ынтымақтың арқасында аман-есен өтеміз деп сенемін! Қазіргі таңда бізге тыныштық керек, жалған ақпараттарға сенбеңіздер. Ресми ақпаратқа ғана сеніңіздер. Біз күнделікті жағдайды қатаң бақылауда ұстап отырмыз»ғ-деді Өмірзақ Естайұлы өз үндеуінде. Опубликовано Сакеном Калкамановым Среда, 1 апреля 2020 г.

Кроме того, в качестве дополнительной помощи в район отправят необходимое медицинское оборудование и спецтранспорт. В тоже время, из других районов области в Жетысай направлено 6 бригад из числа специалистов-инфекционистов и реаниматологов. Противоэпидемиологические мероприятия возглавит главный инфекционист области. Госпитали и обсервационные пункты полностью готовы к приему пациентов.

Вместе с тем, согласно поручению главы региона на границах населенных пунктов, где объявлен карантин установят блокпосты. Граждане, нарушившие режим чрезвычайного положения, понесут ответственность в соответствии с законодательством.

Также в обращении говорится о проведении в районе масштабной дезинфекции очагов инфекции и общественных мест. В связи с высоким риском распространения эпидемии, аким области призвал население с пониманием отнестись к мерам, принимаемым в связи с чрезвычайной ситуацией, а также неукоснительно соблюдать выполнять инструкции врачей.

В целях предотвращения распространения вируса все граждане должны носить медицинские маски. Запрещается находиться без масок в магазинах и общественных местах. Ограничивается выход граждан из домов, за исключением покупки продуктов, лекарств и выхода на работу. Запрещается проводить семейные торжества и религиозные обряды.

Наряду с этим, Умирзак Естаевич призвал не распространять сведения, не соответствующие действительности, и не поддаваться на провокации. Достоверная информация о текущей ситуации размещается на официальных интернет-ресурсах уполномоченных государственных органов.

«Уважаемые земляки! Сегодня весь мир переживает трудный период. Я убежден, благодаря единству и нашей сплоченности мы сможем преодолеть его. Прошу сохранять спокойствие и здравый смысл, доверять только проверенной информации из официальных источников. Мы полностью контролируем ситуацию и принимаем своевременные меры. Будьте спокойны и здоровы»,- сказал У.Шукеев в своем обращении.