Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 18:10 час. 3 апреля 2020 г. в Казахстане

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Зарегистрированы еще 7 случаев заражения коронавирусной инфекцией, Восточно-Казахстанской области — 1 случай, Жамбылской области — 2 случая, Туркестанской области — 3 случая, Костанайской области — 1 случай.

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На сегодняшний день в стране подтверждены 460 случаев регистрации коронавируса, из них в г. Нур-Султан — 199 случаев, г. Алматы — 93 случая, Карагандинской области — 22 случай, Атырауской области — 20 случаев, Акмолинской области — 19 случаев, Жамбылской области — 8 случаев, г.Шымкент — 11 случаев, Восточно — Казахстанской области — 4 случая, Алматинской области — 9 случаев, Актюбинской области — 7 случаев, Северо-Казахстанской области — 18 случаев, Павлодарской области -1 случай, Мангистауской области — 1 случай, Кызылординской области — 26 случаев, Западно-Казахстанской области — 2 случая, Туркестанской области — 19 случаев, Костанайской области — 1 случай.