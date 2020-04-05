Об этом сообщает пресс-служба департамента полиции города Шымкента.

За последние три дня за территорию блокпостов выехало 929 автомашин (1869 человек), въехало 742 (1360). Пропущено 1548 (2754) транзитных грузовых транспортных средств, 6090 автомобилей отправлено обратно за отсутствием разрешения на въезд в город.

«Выявлено три факта нарушения режима ЧП на блокпостах, составлены протоколы по статье 476 Административного кодекса. За это предусмотрено сначала предупреждение, в случае повторных нарушений — штраф в размере 10 МРП либо арест на 15 суток. В отношении одного нарушителя принято судебное решение, по остальным фактам материалы переданы в суд», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, с 4 апреля в Шымкенте действует карантин. В городе 18 блокпостов, оснащенных камеры видеонаблюдения и дронами для фиксации нарушений.