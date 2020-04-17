В выходные в Шымкенте и Туркестанской области синоптики прогнозируют теплую безоблачную погоду.

В субботу в Шымкенте днем столбик термометра поднимется до +21…+24 градусов, ночью +8…+10 градусов. В воскресенье в мегаполисе очень тепло, воздух прогреется до +23…+28 градусов.

В субботу в Туркестанской области погода без осадков, днем 18-23 градусов тепла. ночью +5…+10 градусов.

В воскресенье в регионе днем 23…28 градусов тепла, ночью +10…+15. На западе в области температура воздуха прогреется до +26 градусов. Ожидается юго-восточный ветер 8-13 м/сек.

20 апреля в Шымкенте днем до 28 градусов тепла.

Шынар Оразова