Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 09:15 час. 5 апреля 2020 г. в Казахстане

Зарегистрированы еще 20 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в Жамбылской области — 17 случаев, Восточно-Казахстанской области — 1 случай, Туркестанской области — 2 случая.

На сегодняшний день в стране подтвержден 551 случай регистрации коронавируса, из них в г. Нур-Султан — 219 случаев, г. Алматы — 110 случаев, Карагандинской области — 27 случаев, Атырауской области — 22 случая, Акмолинской области — 20 случаев, Жамбылской области — 28 случаев, г.Шымкент — 13 случаев, Восточно — Казахстанской области — 5 случая, Алматинской области — 10 случаев, Актюбинской области — 10 случаев, Северо-Казахстанской области — 25 случаев, Павлодарской области -1 случай, Мангистауской области — 3 случая, Кызылординской области — 30 случаев, Западно-Казахстанской области — 2 случая, Туркестанской области — 25 случаев, Костанайской области — 1 случай.