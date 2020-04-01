Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 21:10 час. 1 апреля 2020 г. в Казахстане

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Зарегистрированы еще 5 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в Карагандинской области — 1 случай, городе Алматы — 2 случая, в Северо-Казахстанской области — 2 случая.

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На сегодняшний день в стране подтверждены 380 случаев регистрации коронавируса, из них в г. Нур-Султан – 184 случаев, г. Алматы – 86 случаев, Карагандинской области — 15 случаев, Атырауской области — 16 случаев, Акмолинской области — 19 случаев, Жамбылской области — 3 случая, г.Шымкент — 3 случая, Восточно — Казахстанской области — 2 случая, Алматинской области — 9 случаев, Актюбинской области — 4 случая, Северо — Казахстанской области — 5 случаев, Павлодарской области -1 случай, Мангистауской области — 1 случай, Кызылординской области — 25 случая, Западно-Казахстанской области — 2 случая, Туркестанской области — 5 случаев.