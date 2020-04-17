В акимате духовной столицы сообщили, что у 30-летнего жителя обнаружен коронавирус.

Как стало известно, мужчина 11 апреля проехал блокпост. Он возвращался из г. Жетысай, тогда жалоб на состояние здоровья не было. Температура тела соответствовала норме. В выходные житель находился у себя дома. Почувствовав недомогание, 13 апреля обратился к врачам.

«На данный момент находится в больнице г. Кентау. Самочувствие удовлетворительное. Проводится лечение в соответствии с утвержденным протоколом действии», — пояснили в акимате г. Туркестана.

Проживавшие с ним двое жителей и водитель изолированы, взяты анализы, все находятся под наблюдением. Проводятся необходимые действия для выявления лиц, контактировавших в последние дни с больным. Прилегающая территория места проживания закрыта на карантин, во всех местах пребывания контактных лиц проведены дезинфекционные работы.

Шуддин Саидов