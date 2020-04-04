В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции в Туркестанской области усилены ограничительные меры.

Усиление ограничительных мер на территории области вступит в силу в 00:00 часов 3 апреля и продлится по 17 апреля включительно.

Согласно поручениям главы региона Умирзака Шукеева, данных на заседании региональной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения, ограничивается выход граждан из домов, за исключением покупки продуктов, лекарств и выхода на работу.

Кроме того, приостанавливаются межобластные, межрайонные, междугородные пассажирские перевозки. Также приостановят работу всех автовокзалов и автостанций. Общественный транспорт будет курсировать с 06:00 утра до 20:00. На территории области вводится масочный режим, носить их обязаны все граждане.

Вместе с тем, в связи с усилением ограничительных мер, установлено время работы продуктовых магазинов и аптек с 09:00 до 20:00, продовольственных рынков с 10:00 до 17:00. Все точки общепита переходят на работу в режиме доставки с применением онлайн заказов с 08:00 утра до 20:00.

Наряду с этим, ограничено время работы АЗС, банков второго уровня, частных нотариусов с 10:00 до 16:00, а салонов красоты, мастерских и СТО — с 10:00 до 18:00.

Более того, тротуары, дороги и прилегающие к ним остановочные комплексы, перекрестки, внешние элементы и участки торговых помещений (продовольственных магазинов) будут дезинфицироваться в соответствии с графиком.