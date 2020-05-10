Полицейские Туркестанской области выявили около 10 водителей, управлявших в нетрезвом состоянии.

Полицейские Ордабасинского района на постоянной основе обеспечивают контроль за дорожной безопасностью и соблюдением правил дорожного движения. В настоящее время стражи порядка несут службу в усиленном режиме. Основной целью мероприятий является предупреждение разного рода дорожно-транспортных происшествий, обеспечение безопасности пешеходов и проведение профилактических работ по недопущению нарушений карантина, продленного в регионе до 25 мая.

В одну из таких ночей примерно в 23.30 ч. инспектора патрульной полиции МПС Ордабасинского РОП вдоль трассы Темирлан-Баржар заметили автомашину, которая выехала на обочину и перевернулась. При проверке выяснилось, что водитель автомашины «Ниссан Мурано» не справился с рулевым управлением и совершил ДТП.

Также оказалось, что ранее автолюбитель решением Ордабасинского районного суда был лишён права управления автотранспортом на три года. Кроме того, согласно медицинскому освидетельствованию, водитель управлял автомашиной в нетрезвом состоянии. Нарушителя доставили в отдел полиции Ордабасинского района.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье 346 УК РК.

Также в ходе патрулирования на одной из сельских улиц полицейские выявили ещё одну грузовую автомашину, нарушившую ПДД. При проверке установлено, что водитель управлял автомашиной в нетрезвом состоянии.

По данному факту стражи порядка составили административный протокол по двум статьям КоАП РК: 595 и 608

Всего же с начала карантина полицейские Ордабасинского РОП составили 7 административных протоколов в отношении нетрезвых водителей по статье 608 КоАП РК.