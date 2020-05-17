Дезактивация началась с местных туалетов. Об этом сообщил заместитель начальника управления контроля качества и безопасности товаров и услуг Алдан Ахметов.

«В настоящее время мы дезинфицируем дворовые сельские туалеты с низким уровнем воды. До сих пор мы приняли превентивные меры в Фердауси и Оргебасе.

Дезинфекция продолжится в других населенных пунктах, где уровень воды упал.

Дезинфекция также будет проводиться в водяных скважинах и водопроводных трубах пострадавших сел. В результате будут проведены экспертные исследования и опробовано качество питьевой воды », — сказал А. Ахметов.

Стоит отметить, что к данным работам привлечены шесть специалистов Шымкентской дезинфекции, сообщает Региональная служба коммуникаций Туркестанской области.