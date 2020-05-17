Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев посетил Толебийский район и осмотрел объекты, поврежденные в результате проливных дождей.

Отметим, ранее в районе на местном уровне была объявлена чрезвычайная ситуация и создан оперативный штаб под председательством заместителя акима области М.Мырзалиева. Для устранения последствий стихии, подтопленные территории разделили на 4 сектора. Ответственность за каждый сектор несут акимы Казыгуртского, Ордабасинского, Сайрамского и Толебийского районов.

В целом, на сегодня в ликвидации последствий ЧС задействовано 293 человек, 27 мотопомп и 38 единиц техники. Также ведутся работы по определению стоимости ущерба. В настоящее время выявлено более 30 домов, пострадавших от стихии и которые будут восстановлены. Кроме того, из-за проливных дождей были смыты 4 моста в селе Верхний Каскасу. На сегодняшний день разработана проектно-сметная документация на строительство 4-х мостов, стоимостью 82,8 млн тенге, сообщает Пресс-служба акима Туркестанской области.

Вместе с тем, в поселке Верхний Каскасу 44 абонента были временно отключены от подачи питьевой воды. Со стороны районного акимата были приняты срочные меры по восстановлению подачи воды, и 15 мая к 19:00 подачу питьевой воды возобновили. Помимо этого, в населенных пунктах остается стабильной ситуация и с подачей электроэнергии и природного газа. Ознакомившись с проводимыми работами, глава региона дал высокую оценку работе оперативного штаба.

Напомним, в Толебийском районе в результате выпадения обильных осадков в виде дождя и поднятия уровня воды в реках, подтопленными оказались подворья 250 жилых домов в шести населенных пунктах, в том числе 76 домов.