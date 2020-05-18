В городе Шымкент зарегистрировано 60 случаев заражения коронавирусной инфекцией (по состоянию на 23:59 часов 17.05.2020 года)
По результатам диагностических исследований ПЦР уточнен диагноз COVID-19 у 60 человек: 1 — прибывший из Атырауской области, 58 — из числа близких контактных,
1 – госпитализирован ранее в больницу с симптомами ОРВИ. Все госпитализированы в инфекционный стационар.
В настоящее время состояние больных удовлетворительное. Проводится лечение в соответствии с утвержденным протоколом.
Выявляются лица, контактировавшие с больными, для проведения профилактических мероприятий.
В очагах заболевания проводятся дезинфекционные работы.
На данное время по городу Шымкент выявлено 404 человека с коронавирусной инфекцией COVID-19.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 283 заболевших коронавирусной инфекцией.
Прирост составил 4,6%.
В разрезе регионов:
Акмолинская область — 1 (0,8%)
Алматинская область — 3 (1,5%)
Атырауская область — 86 (15,9%)
Жамбылская область — 2 (1,0%)
Западно-Казахстанская область — 13 (4,2%)
Карагандинская область — 18 (7,8%)
Костанайская область — 1 (1,3%)
Кызылординская область — 1 (0,4%)
Мангистауская область — 8 (5,2%)
Павлодарская область — 3 (1,9%)
Туркестанская область — 19 (9,5%)
Северо-Казахстанская область — 2 (5,6%)
город Алматы — 46 (2,6%)
город Нур-Султан — 20 (1,6%)
город Шымкент — 60 (17,3%)
Всего в стране выявлено 6440 заболевших.