В городе Шымкент зарегистрировано 60 случаев заражения коронавирусной инфекцией (по состоянию на 23:59 часов 17.05.2020 года)

По результатам диагностических исследований ПЦР уточнен диагноз COVID-19 у 60 человек: 1 — прибывший из Атырауской области, 58 — из числа близких контактных,

1 – госпитализирован ранее в больницу с симптомами ОРВИ. Все госпитализированы в инфекционный стационар.

В настоящее время состояние больных удовлетворительное. Проводится лечение в соответствии с утвержденным протоколом.

Выявляются лица, контактировавшие с больными, для проведения профилактических мероприятий.

В очагах заболевания проводятся дезинфекционные работы.

На данное время по городу Шымкент выявлено 404 человека с коронавирусной инфекцией COVID-19.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 283 заболевших коронавирусной инфекцией.

Прирост составил 4,6%.

В разрезе регионов:

Акмолинская область — 1 (0,8%)

Алматинская область — 3 (1,5%)

Атырауская область — 86 (15,9%)

Жамбылская область — 2 (1,0%)

Западно-Казахстанская область — 13 (4,2%)

Карагандинская область — 18 (7,8%)

Костанайская область — 1 (1,3%)

Кызылординская область — 1 (0,4%)

Мангистауская область — 8 (5,2%)

Павлодарская область — 3 (1,9%)

Туркестанская область — 19 (9,5%)

Северо-Казахстанская область — 2 (5,6%)

город Алматы — 46 (2,6%)

город Нур-Султан — 20 (1,6%)

город Шымкент — 60 (17,3%)

Всего в стране выявлено 6440 заболевших.