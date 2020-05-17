В Туркестанской области еще 16 больных, зараженных коронавирусом, выздоровели и выписаны из больницы.

Среди тех, кто излечился от болезни 3-летний ребенок и 84-летний мужчина. Выздоровевшие граждане — жители городов Туркестан и Кентау, а также Ордабасинского, Байдибекского, Толебийского районов. Отметим, все они ранее контактировали с людьми, зараженными Covid-19, сообщает Пресс-служба акима Туркестанской области.

Пациенты получали лечение в инфекционном отделении более двух недель, результаты анализов отрицательные. На данный момент их состояние удовлетворительное, жалоб не имеется.

В целом, врачи Туркестанской области вылечили от коронавируса 130 человек.