За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 307 заболевших коронавирусной инфекцией. Всего в стране выявлено 6157 заболевших.



В городе Шымкент зарегистрировано 77 случаев заражения коронавирусной инфекцией (по состоянию на 23:59 часов 16.05.2020 года)

По результатам диагностических исследований ПЦР уточнен диагноз COVID-19 у 77 человек: 3 прибывшие из Атырауской области, 2 водителя, осуществляющие международные автомобильные грузовые перевозки, 4 из числа близких контактных, 68 выявлены в результате скрининга. Все госпитализированы в инфекционный стационар.

В настоящее время состояние больных удовлетворительное. Проводится лечение в соответствии с утвержденным протоколом.

Выявляются лица, контактировавшие с больными, для проведения профилактических мероприятий.

В очагах заболевания проводятся дезинфекционные работы.

На данное время по городу Шымкент выявлено 344 человек с коронавирусной инфекцией COVID-19.