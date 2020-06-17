Предприниматели Шымкента стали больше жаловаться на нарушения в сферах госзакупок и логистики, меньше – на нарушения в сфере земельных отношений.

К такому выводу пришли эксперты Палаты предпринимателей г. Шымкент, проанализировав работу по защите бизнеса.

По словам заместителя директора РПП Кайрата Акенова, с начала текущего года в Палату поступило в два раза больше обращений, чем за аналогичный период прошлого года – 350 обращений. 40 процентов из них решены в пользу бизнеса. При этом предпринимателям сохранено 1 027 396 916 тенге. Это в основном недополученные денежные средства, сумма необоснованного штрафа, возможные убытки и т.д.

«Если жалобы на адмбарьеры по земельным вопросам в прошлом году составляли 33% всех обращений, то в 2020 году этот показатель снизился (впервые за много лет) и составил 20%. Однако наблюдается значительный рост количества негативных обращений, касающихся сферы государственных закупок и логистики. Это связано с введением ограничительных мер во время действия ЧП.

— К примеру, в апреле текущего года Минсельхозом был издан приказ о квотировании экспорта муки и пшеницы. Но АО «КТЖ – Грузовые перевозки» стал запрещать подачу вагонов под них еще до того, как приказ вступил в силу. К решению проблемы подключился Уполномоченный по защите прав предпринимателей РК, а также наши коллеги из Павлодара. Совместными усилиями удалось добиться, чтобы вагоны, погруженные и оформленные до принятия приказа Минсельхоза, отправились по назначению», — отмечает Кайрат Акенов.

По его словам, аналогичная ситуация произошла недавно и с экспортерами лома черного металла, направлявшими свой груз по железной дороге в Узбекистан и Афганистан. В результате проведенных переговоров с руководством Шымкентского филиала АО «КТЖ – Грузовые перевозки» вагоны были приняты к перевозке и отправлены по назначению. Что касается государственных закупок, то самым частым нарушением в этой сфере является нежелание заказчиков платить по договорам о закупках за поставленные товары, выполненные работы и оказанные услуги, а также необоснованное завышение требований. Некоторые из этих проблем эксперты Палаты выносили на заседания Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции.

«В Палату обратились сразу несколько предпринимателей, которым заказчик в лице Городской клинической больницы №1 никак не хотел оплачивать выполненные работы. Одному предпринимателю заказчик не оплатил 1млн 650 тысяч тенге, второму — 1 млн 350 тысяч, третьему — 585 тысяч, четвертому – 600 тысяч. Обращения рассмотрели на Совете по защите, в результате чего удалось добиться от руководства медучреждения гарантийного письма с графиком погашения задолженности перед субъектами предпринимательства», – отмечает Кайрат Акенов.

Что касается остальных категорий обращений по линии защиты бизнеса, поступивших в Палату с начала года, то 10% из них составляют налоговые и таможенные споры, свыше 4% — это жалобы на нарушения в сфере естественной монополии и административные барьеры, свыше 3% — в финансовом секторе и 4% составляют споры между субъектами бизнеса. Спикер рассказал о работе по экспертизе нормативно-правовых актов, проведение которой является одной из важнейших функций НПП. Делается это для того, чтобы субъекты бизнеса могли вносить свои предложения и замечания по проектам нормативно- правовых актов.

«За полгода в Палату предпринимателей принято 18 проектов нормативных правовых актов, на 5 из которых нами выданы заключения с замечаниями, по 2 проектам НПА проведены общественные слушания на проблемные темы: исключение пищевого яйца из списка субсидируемых видов деятельности, установление пороговых значений на розничные цены социально-значимых продуктов», — отметил замдиректора Палаты.

С начала года Палатой предпринимателей проведено 4 заседания Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции, на которых обсуждены 6 системных проблемных вопросов. В целом во время режима ЧП и карантина Палатой предпринимателей проведено несколько онлайн-совещаний с руководством Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг г.Шымкент посредством подключения через Zoom, в которых принимали участие предприниматели города.

Темы обсуждались разные – нормы соблюдения и выполнения санитарно-эпидемиологических требований высвобождаемых объектов предпринимательства, обеспечение объектов торговли санитарными мерами безопасности и другие. Аналогично проведено совещание через Zoom с председателем коллегии по гражданским делам Суда г.Шымкент и председателем специализированного межрайонного экономического суда г.Шымкент с участием подразделений акимата города и территориальных государственных органов, во время которых были даны разъяснения по вопросам судебной практики в связи с введением чрезвычайного положения. Вышеназванные совещания сопровождались записью, которые размещались на страничке «Бизнес в Шымкенте» в Facebook.

В целом работа Палаты предпринимателей г. Шымкент в первом полугодии, как и в других регионах, прошла в режиме ежедневного сбора проблемных вопросов, выработки предложений на рассмотрение Центрального аппарата НПП РК «Атамекен», выработки предложений в Оперативный штаб по обеспечению режима ЧП по высвобождению объектов предпринимательства, в режиме оказания ежедневной консультационно-правовой помощи, оперативному решению по пропускам через блок-посты либо передвижению по городу, проведению переговоров с владельцами торгово-развлекательных центров по предоставлению отсрочек, рассрочек либо скидок по арендной плате и многое другое.