Президент объявил выговоры ряду чиновников

«Глава государства К. Токаев в ходе совещания по мерам противодействия распространению коронавирусной инфекции отметил, что многие руководители неудовлетворительно исполняют возложенные на них обязанности.

В связи с этим за упущения в работе Президент объявил выговоры акимам г. Шымкента, Актюбинской и Павлодарской областей М. Айтенову, О. Оразалину и А. Скакову, руководителю Межведомственной комиссии Е. Тугжанову.

Замечания вынесены акимам городов Нур-Султана и Алматы А. Кульгинову и Б.Сагинтаеву, министру цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности А. Жумагалиеву.

Опубликовано Беріком Уәли Понедельник, 29 июня 2020 г.

Глава государства предупредил акимов Атырауской, Костанайской, Западно-Казахстанской областей о необходимости выправления ситуации в соответствующих регионах. Как подчеркнул К.Токаев, это касается руководителей всех областей», — сообщил Берик Уали, пресс-секретарь Токаева.