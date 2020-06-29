На аппаратном совещании, прошедшем под председательством главы региона Умирзака Шукеева, был заслушан доклад о ходе работы по борьбе с коронавирусной инфекцией на территории Туркестанской области.

По последним данным, в регионе зарегистрировано 832 подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекции, отмечается рост заболеваемости. Эпидемией охвачена вся область. Вместе с тем, количество выздоровевших достигло 335 человек.

Для лечения и профилактики инфекционных заболеваний по области в инфекционных стационарах организовано 365 койко-мест, в провизорных стационарах — 1305 койко-мест, в карантинных центрах — 1185 койко-мест. В целом, в регионе функционируют 4 лаборатории с суточной мощностью до 650 тестов.

«Ситуация в регионе очень сложная. Во всех районах необходимо усилить соответствующие меры по борьбе с эпидемией. Пациенты не должны испытывать дефицита мест и лекарств в больницах. И самое главное, в такой трудный момент поручаю усилить карантинный режим и строго соблюдать требования во всех районах, городах и каждом населенном пункте области. В частности, обеспечить строгое соблюдение социальной дистанции в местах массового скопления населения, выход населения на улицы только в масках, активизировать и систематизировать работу созданных в области мобильных групп. В отношении физических и юридических лиц, нарушивших ограничения, принять строгие меры в соответствии с законодательством, а также поручаю усилить пропаганду в средствах массовой информации и социальных мессенджерах», — сказал аким области.

Стоить отметить, в соответствии с алгоритмом проведения проверок объектов, осуществляющих деятельность в период карантинного режима, на территории Туркестанской области сформировано 71 группа. Из 6229 объектов — 1269 выданы предупредительные акты о нарушении карантинных требований. На 67 объектах, нарушивших карантинные требования, были составлены протоколы об административных правонарушениях. 45 из них направлены в местные исполнительные суды, 2-ое граждан оштрафованы на 5 МРП и еще 2 индивидуальных предпринимателя оштрафованы на 100 МРП.

Также на совещании глава региона напомнило акимам районов, городов и руководителям ведомств о персональной ответственности на вверенных им участках.

Наряду с этим, участники совещания обсудили ход работы по ликвидации последствий ЧС в Мактааральском и Толебийском районах, а также оказание социальной поддержки уязвимым слоям населения.