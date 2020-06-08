По данным на 7 июня в Казахстане выявлено 165 заболевших коронавирусной инфекцией.
Прирост составил 1,3%.
В разрезе регионов:
город Алматы — 32 (1,1%)
город Нур-Султан — 24 (1,0%)
Карагандинская область — 18 (1,6%)
Алматинская область — 15 (3,5%)
город Шымкент — 14 (1,5%)
Западно-Казахстанская область — 13 (1,6%)
Атырауская область — 11 (0,9%)
Павлодарская область — 11 (4,3%)
Жамбылская область — 7 (1,7%)
Восточно-Казахстанская область — 5 (2,7%)
Туркестанская область — 5 (1,3%)
Кызылординская область — 4 (0,9%)
Мангистауская область — 3 (0,9%)
Костанайская область — 2 (1,0%)
Акмолинская область — 1 (0,6%)
Всего в стране выявлено 12859 заболевших.