По поручению акима города Шымкент Мурата Айтенова, в целях повышения уровня обслуживания граждан и системного решения проблем открылся контакт-центр «iKomek».

Жители города могут круглосуточно обратиться в единый контакт-центр по номеру — 109. По данному номеру можно будет обращаться по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, общественного транспорта, очистки улиц, дорожного движения.

В результате будет возможность контролировать в онлайн режиме исполнение поручений акима города и жалоб населения.

Центр способен принимать 3000 звонков в сутки. При необходимости может обслуживать до 5000 граждан. Для этого круглосуточно работают 26 сотрудников.

Кроме того, WhatsApp номер 87777109109 центра iKomek доступен круглосуточно.

В конце июля текущего года будет запущен модуль приема заявок для веб-сайта единой базы, мобильное приложение, Telegram-бот, сообщает Пресс-служба акима города Шымкент.