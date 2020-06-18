За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 335 заболевших коронавирусной инфекцией.
Прирост составил 2,2%.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан — 59 (2,0%)
Карагандинская область — 37 (2,3%)
город Алматы — 35 (1,1%)
Западно-Казахстанская область — 29 (2,9%)
Атырауская область — 21 (1,6%)
Восточно-Казахстанская область — 21 (7,6%)
Туркестанская область — 20 (4,3%)
город Шымкент — 18 (1,5%)
Акмолинская область — 15 (6,6%)
Актюбинская область — 15 (2,7%)
Жамбылская область — 15 (2,9%)
Павлодарская область — 13 (3,1%)
Алматинская область — 11 (2,1%)
Северо-Казахстанская область — 9 (7,2%)
Кызылординская область — 8 (1,6%)
Костанайская область — 6 (2,5%)
Мангистауская область — 3 (0,7%)
Всего в стране выявлено 15877 заболевших.
За 17 июня 2020 года зарегистрированы 656 бессимптомных носителя коронавирусной инфекции, не входящих в общую статистику.
город Нур-Султан — 842 (+68)
город Алматы — 978 (+71)
город Шымкент — 679 (+26)
Акмолинская область — 120 (+38)
Актюбинская область — 230 (+23)
Алматинская область — 454 (+52)
Атырауская область — 739 (+119)
Восточно-Казахстанская область — 220 (+18)
Жамбылская область — 115 (+21)
Западно-Казахстанская область — 406 (+27)
Карагандинская область — 1041 (+90)
Костанайская область — 79 (+21)
Кызылординская область — 171 (+12)
Мангистауская область — 213 (+1)
Павлодарская область — 72 (+8)
Северо-Казахстанская область — 157 (+16)
Туркестанская область — 315 (+45)