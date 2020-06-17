Правительство огласит меры по стабилизации эпидемиологической обстановки, включая расширение тестирования,- анонсировал меры по стабилизации эпидемиологической ситуации и расширение тестирования Президент Казахстана Касым- Жомарт Токаев.



«Ситуация с коронавирусом из-за массового несоблюдения гражданами карантинного режима остается непростой, но находится под контролем правительства. Завтра оно огласит меры по стабилизации эпидемиологической обстановки, включая расширение тестирования», — написал Президент в twitter.

Всего в стране выявлено 15542 заболевших, в том числе бессимптомных в Казахстане — 6175.