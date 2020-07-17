В Шымкенте утвержден список 17 спортсменов по 11 видам спорта, претендующих на участие в летних Олимпийских играх 2021 года, которые пройдут в Токио.

Кроме того, для участия в Олимпийских играх лицензии завоевали: по пулевой стрельбе — Юрий Юрков, по стендовой стрельбе — Рысбекова Сарсенкуль, каратэ-до — Асадилов Дархан, по боксу — Сафиулин Закир. Об этом на брифинге в информационно-коммуникационном центре сообщил исполняющий обязанности руководителя управления физической культуры и спорта О. Почивалов.

«Ведется подготовка к XXII-летним Олимпийским играм 2021 года. В связи со вспышкой эпидемии, на сегодняшний день временно приостановлены международные турниры по видам спорта, а также отборочные туры. Однако спортсмены не прерывали тренировку. Их здоровье взято на контроль», — сказал О. Почивалов.

Претендентами на завоевание Олимпийской лицензии для участия в ХХХІІ-летних Олимпийских Играх являются: гребля на байдарке и каноэ — Емельянов Сергей, Емельянов Тимофей, Подойникова Ирина. По боксу — Шекербекова Жайна, таеквондо — Дүйсебай Смайыл, батут — Алиев Пирмаммад, легкая атлетика — Коблов Дмитрий, дзюдо — Галбадрах Отгонцэцэг, каратэ — Берульцева Софья и Юлдашев Данияр. Также по велоспорту — Воржев Павел, художественной гимнастике — Адилханова Алина,

стендовой стрельбе – Панарина Ольга, Мухамедиев Владислав, Кравченко Зоя и Дмитриенко Мария, пулевой стрельбе – Король Елизавета, сообщает Пресс-служба акима города Шымкент.

Напомним, XXXII-летние Олимпийские игры должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако в связи с пандемией коронавируса летние Олимпийские игры были перенесены. Согласно утвержденной дате они пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.