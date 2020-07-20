Полицейские Туркестанской области выявили около 20 фактов незаконной продажи лекарств по завышенной цене.

Сотрудники Департамента полиции Туркестанской области продолжают рейдовые мероприятия по выявлению аптек и граждан, незаконно реализующих необходимые лекарства и медицинские средства по завышенным ценам, воспользовавшись их дефицитом и повышенным спросом во время карантина.

За время проведения мероприятий, начиная с 5 июля текущего года стражи порядка выявили 19 фактов незаконной продажи лекарств, в том числе: 4 факта реализации медикаментов в не положенном месте и 15 случаев реализации лекарств аптеками по завышенным ценам. По двум фактам составлены административные протокола в соответствии с КоАП РК, а по 17 фактам собранные материалы направлены в Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

По выявленным на территории области 19 фактам незаконной продажи лекарств в качестве вещественных доказательств изъяты около 1500 медикаментов, 4982 медицинские маски и 10 перчаток.

К примеру, в Жетысайского района полицейские задержали провизора аптеки, расположенной на одной из улиц п. Ынтымак, при продаже 10 медицинских масок по цене 100 тенге, при установленной цене в 60 тенге, 5 шт аспириновой кислоты по цене 200 тг., при цене в 60 тг., 2 шт. «Ринза» по цене 600 тг., при установленной цене 500 тг., «Немесила» по 4300, при розничной цене 3300 тг., 2 шт. «Цитрамона» за 200 тг., при цене в 60 тг., 5 ампул «Новокаина» по 50 тг., при цене в 40 тг., 5 шт. «Цефриаксона» по цене 500 тг, при установленной цене в 300 тенге.

Данный факт зарегистрировали в Жетысайском РОП и для проверки законности реализации материалы направлены в Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК по Туркестанской области.

Кроме того, стражи порядка выявили факт незаконной продажи местным жителем лекарств в магазине, расположенном возле дома в п. Зердели. В ходе ОРМ в качестве вещественных доказательств изьяты лекарственные препараты «Нол грипп», «Кетанав», «Тетрациклин», «Платимазол», «Демидрол», «Мезим», «Тайлол хот» и другие медикаменты.

В Толебийском районе полицейские задержали провизора аптеки, расположенной на центральной улице в с. Заганбар, при реализации «Азитромицина» 500 мг., «Аспирина», «Парацетамола», «Мезима форте» и других по завышенным ценам. По словам аптекарши, она реализовывала лекарства за высокую цену в целях получения выгоды.

Данный факт зарегистрировали в отделе полиции, а материалы направили в соответствующие органы.

Проводимая полицейскими Туркестанской области работа в данном направлении будет иметь своё продолжение. Если же вы стали очевидцем продажи лекарств по завышенным ценам, то незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 102.