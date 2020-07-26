Из 376 обращений 269 касались жалоб на стихийные свалки и 107 — по переполненным контейнерам.

Больше всего сообщений о мусорных свалках пришло из Алматинской (61) и Карагандинской (41) областей, а также г.Алматы (47). В «пятерку» лидеров по количеству обращений от граждан также входят Актюбинская (35) и Восточно-Казахстанская (32) области.

Из 376 обращений 269 касались жалоб на стихийные свалки и 107 — по переполненным контейнерам.

По состоянию на 26 июля совместно с местными исполнительными органами ликвидировано 132 свалки. Работы в этом направлении продолжаются. После поступления обращения информация тут же отправляется в местные департаменты экологии, акиматы и службы МВД РК, на место для провереи сразу выезжают специалисты и на месте принимают меры, виновных наказывают, в том числе с помощью штрафных санкций.

Напомним, номер «горячей» линии Минэкологии: +7 (775) 952-49-00. По этому номеру на ватсап любой житель Казахстана может отправить информацию о стихийных свалках в его городе или посёлке, в том числе подтверждающие фотографии и видео.

«Мы обращаемся ко всем жителям страны не оставаться равнодушными и сразу сообщать на нашу «горячую» линию обо всех фактах стихийных свалок в вашем районе или переполненных контейнерах, самим сделать замечание, вызвать полицию. Только вместе мы сможем навести порядок в этой сфере», — отметил вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Ахметжан Примкулов.

Кроме того, Министерство экологии, начиная с этих выходных, запустило общественные рейды по национальным паркам и зонам отдыха. Это позволит вести мониторинг ситуации по охране природы на местах и оперативно принимать необходимые меры, в том числе применять штрафные санкции к нарушителям. Однако, для изменения ситуации нужно в целом поднимать уровень экологической культуры населения.