Под председательством акима города Шымкента Мурата Айтенова состоялось совещание по вопросу подготовки мегаполиса к отопительному сезону на 2020-2021 года.

О проводимых работах доложил руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства города Шымкента Ж.Шайхисламов, сообщает Пресс-служба акима города Шымкента.

По его словам, ремонтные работы теплоснабжающими организациями ведутся согласно плану.

«К примеру, АО «3-Энергоорталық» из 648 миллионов тенге, выделенных на подготовку к отопительному периоду, освоило 50 процентов. То есть большая часть запланированных работ уже завершена. На 94 процента проведены работы по опрессовке магистральных и внутриквартальных тепловых систем. К новому отопительному сезону полностью уже готовы 765 из 1896 многоэтажных домов, подключенных к централизованному отоплению. Подготовка объектов образования к отопительному периоду завершена на 95 процентов, оставшиеся объекты будут готовы к 15 августа», — сказал руководитель управления.

Аким города поручил держать этот вопрос на особом контроле и ускорить работы. До первого сентября должна быть завершена подготовка объектов спорта, культуры, здравоохранения и образования к отопительному сезону.