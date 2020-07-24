Аким Шымкента Мурат Айтенов провел онлайн-прием жителей по личным вопросам с учетом карантинных мероприятий.

В ходе дистанционного приема горожане поднимали вопросы получения жилья, коммунальных услуг и социальных выплат, развития инфраструктуры, медицинской помощи и поддержки малого предпринимательства, сообщает Пресс-служба акима города Шымкента.

Заслушав около двадцати обращений, Мурат Айтенов отметил, что указанные вопросы рассматриваются в рамках действующего законодательства и на этой основе оказывается помощь. Кроме того, был разъяснен порядок получения социальной помощи со стороны государства и условия программ поддержки предпринимательства.

Кроме того, глава города напомнил о необходимости строгого соблюдения карантинных мероприятий и сообщил, что завтра, 25 июля, планируется проведение общегородской дезинфекции.

Напомним, с начала карантина аким города приостановил прием граждан. С сегодняшнего дня он будет проводиться в онлайн-формате. День приема граждан остался прежним — по пятницам.

Зарегистрироваться для участия в онлайн-приеме можно, посетив нижеуказанную ссылку. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJmWbq-O4QqbtutcMsDEzCDkdG3uTvSdMlt_2oUql3xDxaqQ/viewform