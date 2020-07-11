Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой отреагировал в Facebook на многочисленные обращения Аиды Букаевой, которая на общественных началах помогает медикам в больницах, ухаживает за пациентами, моет полы, приносит напитки.

Друзья! Увидел в Фэйсбуке обращение Аиды Букаевой. Подписчики сбросили ее контактный телефон. Созвонился.

SOS !!!!SOS !!!!! SOS !!!!!Мне не надо звонить просить убрать,пугать что заражусь.Қырылып жатқан шалдардың тырнагына түрмаймын!!!!! Опубликовано Аидой Букаевой Пятница, 10 июля 2020 г.

Уже на протяжении нескольких месяцев, она на общественных началах помогает медикам в больницах, ухаживает за пациентами, моет полы, приносит напитки.

Находясь в эпицентре событий, видит реальную картину как героически работают наши врачи, но и проблемы с которыми они сталкиваются на работе. Сегодня много неравнодушных людей обращаются ко мне с предложениями помощи в доведении до населения объективной картины, разъяснении простых рекомендаций по лечению, оказанию благотворительной помощи, и многое другое.

Мы договорились создать НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ из людей готовых взглянуть независимо на ситуацию внутри медицинских организаций. Оценить реальную картину. Дать предложения чем помочь, достаточно ли лекарств, все ли сотрудники достаточно защищены, как оказывают помощь пациентам, уделяет ли руководство достаточное внимание коллективу и пациентам и др. И если надо примем жесткие меры, особенно по случаям коррупционного характера и перепродажи лекарств.

Аида согласилась это направление взять на себя и готова выезжать в регионы. Мы также ищем добрых людей готовых участвовать в такой работе в регионах. Национальная волонтёрская сеть уже выразила желание участвовать в этом проекте.

Доступ к медицинским организациям мы обеспечим. По итогам будем принимать конкретные решения по улучшению ситуации в ручном режиме.

Также Аида попросила осветить эту деятельность в СМИ и довести до населения. Я переговорил с министром министерства информации и общественного развития Аидой Балаевой, она обещала поддержать. Сейчас найдём координатора, который будет постоянно на связи.

Сегодня общество объединились для стабилизации ситуации с короновирусом и это вселяет большие надежды