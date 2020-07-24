Департамент по г. Шымкент проведет общественный прием потребителей в режиме онлайн

Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Шымкент проведет прием потребителей совместно с субъектами естественных монополий, представителями филиала партии «Nur-Otan» города Шымкент, Палаты предпринимателей города Шымкент НПП РК «Атамекен», местных исполнительных органов, общественных объединений.

Прием пройдет в режиме онлайн 4 августа 2020 года с 15-00 до 16-00-часов в прямом эфире в социальной сети facebook (ссылка: https://www.facebook.com/darhan.kainberdiev).

В связи с этим, Департамент приглашает принять участие жителей города Шымкент и иных заинтересованных лиц в приеме потребителей по проблемным вопросам коммунальных услуг.

Также, каждый сможет оставить свои вопросы под этим объявлением, на которые в прямом эфире будут даны ответы.

Каждый желающий может получить разъяснение своих прав как потребитель и пути их решения.

Справки по телефону: 8 (7252) 32-15-05.