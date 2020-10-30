Аким Шымкента Мурат Айтенов провел онлайн-прием по личным вопросам граждан.

Житель города, записавшийся на прием, сообщил, что не может вовремя получить полный гарантированный социальный пакет, а также пожаловался на грубость персонала в торговом центре «Магнум», сообщает Пресс-служба акима города Шымкент.

— Есть договор между акиматом и торговым центром. То есть, выделяются деньги для жителей на покупку товаров по гарантированному пакету. Мы не должны забывать об одном. Народные деньги должны доходить до народа. Жители города имеют право получать своевременную помощь каждые три месяца, — сказал аким города.

В связи с этим он поручил акимам районов и руководителю отрасли провести разъяснительную работу с руководителями всех торговых сетей «Магнум», провести инвентаризацию за неделю до оказания социальной помощи.