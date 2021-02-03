Большая часть записавшихся на прием граждан затронула жилищные, земельные и общественные вопросы.

Так, жители Абайского и Каратауского районов обратились за помощью с вопросами о легализации своих земель и возврата земельных участков. Аким города разъяснил им условия оформления земли, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

А, житель микрорайона Бозарык-2 Алмасхан Еспаев обратился с просьбой пересмотреть график движения общественного транспорта и продлить маршруты в микрорайоне.

— «В схему движения маршрута автобуса №171, курсирующего в микрорайоне Бозарык, внесены изменения и продлены до детского сада в микрорайоне Бозарык-2. Автобус №171 в настоящее время осуществляет перевозку до детского сада. И в дальнейшем в сфере общественного транспорта будет много изменений. Маршруты максимально оптимизируют. Шымкент — большой мегаполис, население растет, территория города расширяется. Одно нужно понимать, невозможно установить остановку у дверей каждого жителя. В отдаленных районах автобусы будут курсировать по центральным улицам» — сказал Мурат Айтенов.

В свою очередь, гражданин выразил благодарность за решение вопроса.

Кроме того, в ходе приема граждан он отметил, что акимат может оказывать помощь только в соответствии с законом, а квартиры из государственного фонда предоставляются только по очереди.