Незаконный груз задержан на таможенному посту «Атамекен», сообщает пресс-служба Департамента государственных доходов по Туркестанской области.

5 аппаратов ИВЛ граждане Узбекистана пытались вывезти из Казахстана. Оборудование они перевозили в кабинах трех грузовых машинах. Обнаружили находку сотрудники прокуратуры Мактааральского района, сотрудники таможенного поста «Атамекен» и пограничный наряд ОКП «Жетысай» ВЧ-2037 во время совместных оперативных мероприятий.

Кроме того, на таможенном посту «Конысбаева» таможенники совместно с пограничной службой КНБ РК задержали гражданина Казахстана, у которого был обнаружен пакетик с веществом, похожим на гашиш, весом 1 грамм. Мужчина направлялся из Узбекистана.

Все материалы по данному факту переданы в правоохранительные органы для дальнейших следственных мероприятий.