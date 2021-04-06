Незадекларированный товар на 5 млн тенге пытались провезти через границу с Узбекистаном.

Незаконный груз задержали на таможенном посту «Капланбек», сообщает пресс-служба Департамента государственных доходов по Туркестанской области.

4 апреля текущего года сотрудниками ДГД по Туркестанской области совместно с сотрудниками ДКНБ РК при досмотре грузового автотранспортного средства, который направлялся из России в Таджикистан, при сканировании был обнаружен незадекларированный товар, сообщает Пресс-служба ДГД по Туркестанской области.

Гражданин Таджикистана пытался незаконно перевезти оргтехнику в полуприцепе с домашними вещами. Стоимость незаконной находки составляет почти 5 млн тенге.

По данному факту задержанные привлечены к ответственности.