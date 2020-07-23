Автобусники в Шымкенте нарушают карантинный режим.

Наши телезрители прислали в редакцию телеканала видеозапись, на которой видно, как по городу, забирая пассажиров ездят несколько автобусов.

По словам очевидцев, видеозапись сделала в час дня, тогда как согласно последнему постановлению главного санитарного врача города, последний дневной рейс автобусы должны завершать в 11утра, максимум на полчаса позже. На кадры попались маршруты — 69, 4 а также несколько маршрутных такси. В управлении транспорта пообещали разобраться в ситуации.

«Мы сейчас создаем рабочие группы по всем маршрутам, ведем работы, контролируем, совместно с инспекцией транспортного контроля и транспортными компаниями. К маршрутам, которые нарушают, будут приняты серьезные меры. Сегодня создали группу ив вечернее время будем контролировать работу, с завтрашнего дня утром будем контролировать», — рассказал Наурыз Сугуралиев, руководитель отдела пассажирского транспорта управления ПТ и АД г.Шымкента.

Анастасия Новикова