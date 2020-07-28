Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью газете «Ана тілі» высказал мысль о том, что нужно пересмотреть отношение общества к труженикам.

Он сказал: «К сожалению, среди нас немало и тех, кто скептически относится к созидательному труду. Меня это не может не огорчать. Мы должны в корне пересмотреть отношение общества к труженикам. Каждый труд должен быть в почете». Глава государства напомнил, что учреждена новая государственная награда «Халық алғысы» и расширен перечень заслуг для поощрения орденом «Еңбек Данқы».

Касым-Жомарт Кемелевич напомнил: «В прошлом году мы пригласили в Акорду простых тружеников предприятий, села и наградили их орденами. Мы должны создавать вокруг таких людей своеобразную ауру уважения и даже обожания, чтобы наши юные соотечественники понимали, что общественного признания можно добиться не только на престижных позициях на государственной службе, но и простым трудом».

«Недавно я покритиковал правительство и акимов за то, что создается мало постоянных рабочих мест, предпочтение отдается сезонным работам. У нас около 2 миллионов самозанятых, довольно большая безработица. Это серьезнейшая социальная проблема, которую надо оперативно решить», – заметил глава государства.

«Считаю, что идеология труда должна занимать ведущее место в произведениях и выступлениях авторитетных представителей интеллигенции. Сейчас не время восхищаться традициями проведения тоев в духе поговорки «Той тойға ұлассын». В технологическую эру мы должны оставить в прошлом праздные разговоры, самовосхваление», – подчеркнул Токаев.

По словам президента, даже в нынешнее время угрожающей миру пандемии некоторые граждане в своих письмах просят его разрешить проведение тоев. Представляете, кому-то не лень писать в адрес президента такие прошения!

«Наступила эпоха самовыживания государств, и труд как образ жизни должен выходить на передний план. Время тоев уходит. Наступает время разума, науки, знаний, труда», – заявил Токаев.

Как отметил глава государства, казахи знают о своих недостатках, «в концентрированном виде нашедшие отражение в бессмертном творении Абая «Қара сөздер».

Да… Неужели до кого-то еще не дошло, что теперь, в условиях пандемии, нам придется жить в режиме строжайшей экономии. Сопоставлять, выверять свои расходы, «хотелки» с резко упавшими доходами. И что за радость от тоев на сотни человек? Ведь большая часть таких помпезных торжеств проводится не веселья ради, а для понтов, да еще и в кредит. Бывает, что «виновники» торжества уже расторгли брак, разбежались, а на их родителях или на них самих еще долго висит бремя выплаты кредита.

«Как вспомню, какую свадьбу год назад нам закатили родители, так оторопь берет, – делится своим опытом молодая невестка моей подруги по имени Асель. – А еще кыз узату, бесконечные кудалыки с обильными, разнообразными угощениями, обязательными подарками тетушкам-дядюшкам, племянникам и так далее… Да, это традиции. Это знакомство с новоявленной родней, общение. Но нам куда интереснее было бы уехать на море, да хотя бы на Иссыккуль. Только я и он… С этими обязательными приемами мы не отдохнули, а вконец вымотались. Денег в итоге ноль, еще кредит остался. На своем, пусть и счастливом опыте, мы с мужем убедились, той на юге – ну ОЧЕНЬ дорогое удовольствие. Свадебные наряды, лимузин, фотосессия, аренда зала, тамада, артисты… Удивили ли мы чем-то своих гостей?! Вряд ли. Чем удивишь шымкентцев… Разве что отсутствием долгов. А вот это уже не про нас… Была бы моя воля, я бы ограничилась домашним застольем в узком кругу и свадебным путешествием, или взносом за свое жилье. Жаль, что никто моим мнением не поинтересовался».

В общем от свадеб отказываемся? Точно? Всему свое время, свой черед. Заводы и фабрики надо строить, цеха открывать, производства, учебные центры для подготовки квалифицированных кадров. Надо передавать свое ремесло молодым. Не одними же чайханами и тойханами жизнь полнится.

Только по официальным данным Минтруда на июнь в стране остаются безработными более 700 тысяч человек. В действительности же эту цифру у нас можно спокойно умножать на два, а то и на три. Что делать? Где искать заработок? Глава Министерства труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов дал рекомендации для казахстанцев, оставшихся без работы: «Если люди потеряли работу, все госпрограммы ориентированы на занятость населения, спецпрограмма «Енбек», рекомендуем обращаться в центры занятости, которые предложат все предусмотренные возможности. Это открытые вакансии, льготное микрокредитование для открытия бизнеса, гранты, обучение, предоставление временных рабочих мест до года. Также я бы рекомендовал людям пользоваться электронной биржей труда, там 77 тысяч вакансий, вы сможете найти что-то для себя».

По поводу новых наград, учрежденных в стране. Их получат избранные, простым людям их не видать, разве что по какой-нибудь разнарядке «упадет» такое счастье» на чью-то голову. Может, не надо наград единицам, и без того обласканным вниманием властей, а лучше просто выплачивать людям достойную, адекватную оплату труда. Как вы думаете?!

Не в пользу наград говорит и тот факт, что многие ветераны тыла обижены тем, как их чуть ли не подпольно награждали памятными медалями в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. «Сколько было неразберихи, волокиты, пока мы добились вручения этих наград, – с возмущением сказал труженик тыла Николай Макагонов. – Еле стулья выпросили в акимате Аль-Фарабийского района, поскольку нам еще ждать пришлось чиновников. Нам эти стулья вынесли ко входу в здание. И где торжественность момента, значимость события? Все смазали. Осадок остался».

Вы думаете наши чинуши устыдились этим фактом? Ничего подобного! Им этот факт был безразличен…

Фарида ШАРАФУТДИНОВА