Полицейские Туркестанской области выявили очередные факты продажи лекарств по завышенным ценам.

Сотрудники полиции вышли на очередной рейд по выявлению фактов продаж лекарственных средств, пользующихся повышенным спросом в период карантина. Ежедневно мобильные группы из числа полицейских, представителей здравоохранения и местных органов осуществляют мониторинг и рейдовые мероприятия по пресечению незаконной реализации лекарств по необоснованно завышенным ценам.

Кроме того, мобильными группами ведется профилактическая и разъяснительная работа на предмет соблюдения масочного режима и других санитарных норм безопасности во время карантина.

К примеру, в Арысском районе в ходе рейда мобильной группой в одной из аптек выявлен ряд нарушений. Данная аптека не соответствовала санитарным нормам и располагалась в одном помещении с продуктовым магазином. Сотрудница аптеки реализовывала лекарства без соответствующей лицензии. При проверке мобильная группа изъяла 140 наименований лекарств в количестве около 400 упаковок. В тот же день в Арысский РОП поступило сообщение о том, что в одной из местных аптек реализуют лекарства по завышенным ценам. При проверке установлено, что продавец аптеки реализовала лекарства “Новиган Нео” и “Нимесулид” по завышенным ценам.

Все собранные материалы направленны в Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан для принятия соответствующего решения.

В отдел полиции Сарыагашского района поступило сообщение о том, что в городе Сарыагаш неизвестные лица реализовывают лекарства по завышенным ценам. В ходе оперативно-розыскных полицейские задержали местного жителя при продаже 50 упаковок “Меропенема” за 590 тысяч тенге без соответствующих документов.

Стражи порядка изъяли вещественные доказательства и доставили молодого человека в отдел полиции. Данный факт зарегистрировали в Сарыагашском РОП, проводится проверка.

Еще один случай реализации лекарственных средств по завышенным ценам стражи порядка выявили в Мактаральском районе. В полицию обратился местный житель о том, что в аптеке поселка Атакент продают лекарства дороже установленных цен.

Полицейские выяснили, что сотрудница аптеки продала две упаковки “аскорбиновой кислоты” по 1400 тенге, при установленной цене в 700 тенге. Собранные материалы полицейские направили в отдел фармацевтического контроля по Туркестанской области для принятия законного решения.

Стоит отметить, что работа в данном направлении будет продолжена. В свою очередь, полицейские Туркестанской области напоминают гражданам о необходимости соблюдения карантина и масочного режима. Также следует держать социальную дистанцию и не выходить из дома без особой необходимости.