В городе Шымкент по состоянию на 21 июля 2020 года зарегистрировано 4453 случаев COVID-19.

За прошедшие сутки зарегистрировано 43 случаев заражения коронавирусом, рост составил 1%. Количество выписанных больных – 2770, то есть пролечено 62 % пациентов. Об этом сообщил аким города Мурат Айтенов на заседании Правительства под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина.

В целях стабилизации эпидемиологической ситуации в городе в инфекционном и провизорном стационарах в кратчайшие сроки дополнительно организовано 3 050 койко-мест и количество мест доведено до 3 860 коек. Из них 650 инфекционных, 3 210 провизорных коек. Он отметил, что число реанимационных коек в них увеличилось с 30 до 151 мест, сообщает Пресс-служба акима города Шымкент.

Кроме того, аким города подчеркнул, что для больниц города дополнительно приобретено 58 аппаратов ИВЛ, 250 дыхательных аппаратов «Боброва» и 26 реанимационных мониторов. Также реанимационные койки оснащены 134 аппаратами ИВЛ, что составляет 88,7%. Количество мест, охваченных кислородом, составило 861, это в свою очередь 22,3% от общего количества мест.

Мурат Айтенов сообщил, что число вызовов скорой помощи с признаками гриппа и воспалением легких сократилось на 26,6%, число пролеченных в стационарах уменьшилось на 31,5%, загруженность койко-мест в стационарах сократилось с 90,3% до 47,5%.