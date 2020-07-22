Информация об изменении пенсионного возраста в Казахстане, распространяемая в мессенджерах и социальных сетях, не соответствует действительности.

В соответствии с действующим законодательством, пенсионный возраст для мужчин наступает в 63 года, для женщин на текущий момент – в 59,5 лет.

Также граждане РК, при достаточности пенсионных накоплений в Едином накопительном пенсионном фонде (далее – ЕНПФ), могут воспользоваться правом на пенсионный аннуитет (выход на пенсию до наступления пенсионного возраста). Пенсионный аннуитет установлен для мужчин в возрасте 55 лет, для женщин – 51,5 лет. Граждане, работающие во вредных условиях труда, могут воспользоваться пенсионным аннуитетом с 50 лет.

Вместе с тем, законом «О пенсионном обеспечении Республики Казахстан» предусмотрено повышение пенсионного возраста женщин с 2018 по 2027 годы, т.е. в течение 10 лет, по 6 месяцев ежегодно.

Повышение пенсионного возраста женщин обусловлено постепенным «сворачиванием» солидарной пенсионной системы (для назначения солидарных пенсий трудовой стаж учитывается только до 1 января 1998 года, поэтому их размеры из года в год уменьшаются). В связи с этим женщинам предоставляется возможность увеличить стаж участия в накопительной пенсионной системе и объем пенсионных накоплений. Это позволит в будущем им получать в более высоких размерах пенсионные выплаты из ЕНПФ и государственную базовую пенсионную выплату, размер которой с 1 июля 2018 года зависит от стажа участия в пенсионной системе.

При этом повышение пенсионного возраста не коснулось женщин, которые в настоящее время имеют право на льготы по раннему выходу на пенсию:

— женщин, родивших (усыновивших, удочеривших) 5 и более детей и воспитавших их до восьмилетнего возраста – в 53 года;

— женщин, проживавших в зонах чрезвычайного и максимального радиационного риска Семипалатинского испытательного ядерного полигона в период с 29 августа 1949 года по 5 июля 1963 года не менее 5 лет – в 45 лет.

Сохранена для женщин и льгота по зачету в трудовой стаж для назначения пенсии времени ухода неработающей матери за малолетними детьми, но не более чем до достижения каждым ребенком возраста 3 лет, в пределах 12 лет в общей сложности.

Просим граждан не обращать внимание на фейки и использовать информацию только из официальных источников.

Напоминаем, распространение ложной информации карается по закону.