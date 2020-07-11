Требования к захоронению людей, определены Постановлением Главного Государственного санитарного врача Республики Казахстан № 43 от 25 июня 2020 года.

Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК, сообщает, что распространение информации о том, что, в связи с алгоритмом борьбы по нераспространению коронавирусной инфекцией, в обязательном порядке необходимо проводить захоронение умерших от COVID-19 в цинковом гробу не соответствует действительности.

Требования к захоронению людей, определены Постановлением Главного Государственного санитарного врача Республики Казахстан № 43 от 25 июня 2020 года.

Они предусматривают проведение мероприятий с минимальным количеством людей, что способствует недопущению распространения коронавирусной инфекции. Предписано это исключительно в целях охраны здоровья лиц, принимающих участие в захоронении.

Контроль соблюдения мер биобезопасности при перевозке и погребении осуществляется специалистом территориального подразделения Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК, при его отсутствии специалистом первичной медико-санитарной помощи.

При этом, требования к обязательной транспортировке и захоронению трупов в цинковых гробах, а также другие требования не предоставляющие угрозы для здоровья людей Постановлением не предусмотрены.

В этой связи, в целях недопущения социальной напряженности среди населения и профилактики негативных фактов со стороны субъектов, оказывающих ритуальные услуги, при осуществлении захоронения людей, умерших от COVID-19, необходимо строгое соблюдение требований Постановления Главного государственного санитарного врача РК № 43 от 25 июня 2020 года(приложение № 32).