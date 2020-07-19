Граждане, подтвердившие своё согласие на назначение единовременной выплаты из Государственного фонда социального страхования в размере минимальной заработной платы – 42 500 тенге в проактивном формате, могут проверить статус рассмотрения заявки в течение нескольких дней после отправки sms.

Если к вам поступило sms-сообщение с текстом «Uvazhaemiy zayavitel IIN хххххххххххх, v sluchaye poteri dohoda s 5 iyulya soglasni proaktivno poluchit 42500? Esli da — otpravte 1, net -2 v techeniye 5 dn.», то, после ответа на данное сообщение, через несколько дней Вы можете проверить статус заявки на портале eGov.kz по ссылке — egov.kz/services/P6.47/.

Если в момент отправки ответного sms произошла ошибка, то это могло произойти по следующим причинам:

– у вас на балансе менее 1 тенге;

– в настройках телефона стоит запрет на отправку sms сообщений на короткие номера;

– в настройках стоит приоритет на mms сообщения с запретом на текстовые сообщения;

– проблемы с сигналом;

– проблемы на стороне оператора сотовой связи.

Напомним, с 16 июля осуществляется оказание проактивной услуги по назначению единовременной выплаты через отправку sms-сообщений для лиц, являющихся плательщиками единого совокупного платежа.

Прием заявок продолжится до 1 сентября 2020 года.