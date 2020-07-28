Ранее госорганами последовательно проводятся три вида конкурсов: конкурс среди своих служащих, конкурс среди всех госслужащих, и общий конкурс среди всех граждан.

Законом Республики Казахстан подписанной Главой государства

«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы» в Закон «О государственной службе Республики Казахстан» внесены поправки, сообщает Пресс-служба АДГС РК.

В соответствии с внесенными изменениями, внутренний конкурс среди служащих всех государственных органов объединен с общим конкурсом. Изменения вступили в действие с 17 июля 2020 года.

Ранее госорганами последовательно проводятся три вида конкурсов: конкурс среди своих служащих, конкурс среди всех госслужащих, и общий конкурс среди всех граждан.

В свою очередь, данное нововведение способствует оперативному заполнению вакантных должностей государственных органов.

Кроме того, этим повысится мобильность государственных органов в принятии кадровых решений для достижения стратегических целей.

При этом, проведение трех видов конкурсов «затягивает» заполнение вакансий. Для проведения всех этапов конкурсов на замещение вакантных должностей требовалось от 50 рабочих дней, то в настоящее время данная процедура сокращена на 15 рабочих дней.

Данный подход не нарушит карьерную модель системы, а придаст ей большую мобильность и, в целом, позволит ускорить процесс привлечения талантливых специалистов из частного сектора.

Вместе с тем, упрощен порядок участия госслужащих в общих конкурсах. Так, в ноябре прошлого года в Закон внесены поправки, освобождающие госслужащих от прохождения тестирования при участии в общем конкурсе.

Таким образом, госслужащие теперь принимают участие в общих конкурсах не на общих основаниях, а по упрощенному порядку по аналогии с внутренним конкурсом. В этой связи, сокращение этапов конкурса не окажет отрицательного влияния на принципы меритократии.

Напомним, 3 июля 2020 года Глава государства К.К.Токаев подписал закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы».